بيولي يجرب خطة غريبة في تدريبات ميلان

بيولي يحاول إنقاذ ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، لجأ إلى حل خططي كلاسيكي من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح.

وتعثر ميلان تحت قيادة بيولي في لقاءه الأول الأحد الماضي بعدما تعادل مع ليتشي بهدفين لكل جانب في "سان سيرو".

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وذكرت "لاجازيتا" أن بيولي جرب خطة 3-2-2-3، والتي كانت شائعة في إيطاليا في خمسينيات القرن الماضي، والتي تعرف بWM.

وتعتمد الخطة على لاعبي ارتكاز، وكانا لوكاس بيليا وفرانك كيسي في التدريبات، ثم الثنائي هاكان تشالهانجلو ولوكاس باكيتا أمامها.

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وفي الأمام، يلعب ثلاثي هجومي هو رافائيل لياو، سوسو، وتيو هيرنانديز، الذي تحول لجناح بدلاً من مركزه كظهير أيسر.

ويلعب ميلان في الأسبوع المقبل أمام روما ضمن منافسات الجولة التاسعة للسيري آ.