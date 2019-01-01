ميلان يفقد بونافينتورا مجدداً

الإصابات تطارد الدولي الإيطالي

تويتر هيثم محمد

تعرض نجم ميلان الإيطالي جياكومو بونافينتورا لإصابة جديدة تبعده عن مقابلة ليتشي مساء الأحد في الدوري الإيطالي.

وعاد بونافينتورا للمشاركة قبل التوقف الدولي أمام جنوى، وذلك بعد غياب لقرابة خمسة أشهر من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

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وبحسب التقارير الصحفية في إيطاليا، فبونافينتورا تعرض لشد عضلي في ساقه اليسرى، وهو ما أخرجه من قائمة الفريق أمام ليتشي.

ويفتقد ميلان أيضاً الثنائي دافيدي كالابريا وسامو كاستييخو بداعي الإيقاف بعد طردهما أمام جنوى.

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وتعد مواجهة ليتشي هو الأولى للمدرب ستيفانو بيولي في قيادة ميلان بعد تعيينه خلفاً للمقال ماركو جيامباولو.