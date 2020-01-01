بيولي: لا أفكر في مستقبلي وتضررنا من الديربي

بيولي يتحدث قبل كلاسيكو ميلان أمام يوفنتوس

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان إن الحديث عن مستقبله في الوقت الحالي ليس أولوية ولا يشغل باله بخصوصه.

ويستعد ميلان لخوض مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس مساء الغد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

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وحول ذلك، أكد ستيفانو بيولي على أهمية المباراة التي ستقرب الفريق من المنافسة على اللقب في حال حقق نتيجة إيجابية بها.

وأضاف: "لا مجال للحديث عن وضعي بالنسبة لميلان في الموسم المقبل وأين سأكون حينها، لدينا أهداف نريد أن نحققها هذا الموسم وفي الوقت الحالي"

وتابع: "الهزيمة في الديربي كانت ضربة قوية لنا ولا يمكننا إنكار ذلك، ولكن ليس من املنطقي أن نبقى تحت تأثيرها إلى فترة طويلة من الزمن

وأردف: "المباراة أمام يوفنتوس ستكون صعبة للغاية، لقد لعبنا أمامهم مباراة في الدوري وكانت معقدة رغم أننا تفوقنا في أوقات، وسنسعى لعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي"

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يذكر أن ميلان قد خسر ديربي ديلا مادونينا أمام الجار إنتر بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك مساء الأحد الماضي في مباراة مثيرة للغاية.