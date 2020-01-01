بيولي: تأثير إبراهيموفيتش كبير وميلان يفتقد للجودة

صراحة كبيرة من المدرب بيولي..

يؤمن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، أن زلاتان إبراهيموفيتش كان له تأثير إيجابي على الروسونيري أمام سامبدوريا، ولكن في الوقت نفسه، فإن الفريق عانى بوضوح من قلة الجودة.

الميلان اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف مع ضيفه سامبدوريا في السان سيرو، في المباراة الأولى لإبراهيموفيتش بالقميص الأحمر بعد عودته، وقد حلّ بديلًا لكريشتوف بيونتيك في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

بيولي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "من الواضح أننا أردنا أن نستأنف الدوري من جديد بفوز، وبالتالي فإن فشلنا في تحقيق ذلك هو أمر مخيب للآمال بالتأكيد. لقد سيطرنا على المباراة ولكننا نفتقر إلى الجودة.".

"عندما لا تمتلك الدقة التقنية والجودة فلا يمكنك أن تنتصر في مباراة أو تصنع الفرصة الملائمة. يجب أن نتوقع المزيد من لاعبي ميلان، كُنّا بحاجة إلى هذا النصر ولكنه لم يأت للأسف."

أما عن إبرا فقال "بالنسبة لي، فقد كان تأثيره إيجابيًا، أحضر الشخصية والدعم والحضور للفريق. أعتقد أن فريقنا غير معتاد على وجود لاعب بقوته البدنية في منطقة الجزاء، لذلك لم نرسل له العرضيات اللازمة بالأخص في آخر المباراة.".

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"نحن بحاجة جميعًا إلى أن نعرف بعضنا البعض جيدًا وما نحتاجه، الأمر لا يتعلق بجودة التمرير بحسب، بل جودة اتخاذ القرار بالتمريرات الصحيحة ووصولها للاعب الصحيح."

"عندما جلبنا البدلاء أردنا أن نُغير طريقة لعبنا. نحن آتون من هزيمة كارثية أمام أتلانتا 5-0 وتلك النتيجة دائمًا ما تترك آثارًا عليك وتزيل الثقة، عليك أن تبحث عن الحظ الجيد حينها، ونحن نفتقد إلى هذا بوضوح."

"لا يزال يتعين علينا دراسة وتطوير الطريقة التي سنعمل بها مع إبراهيموفيتش، أشعر أن أهم شيء في فريق كرة القدم هو امتلاك الكرة عند لاعبيه أصحاب الجودة العالية، أحد مشاكلنا اليوم أننا وصلنا إلى منطقة الجزاء أو حدودها ولم نتمكن من التمرير أو التسديد بالشكل المطلوب."

وأتم "إبرا هو مهاجم صريح، سنرى إذا ما سنستعمله وحده أم نشرك معه مهاجمًا آخر. يمكنه أن يلعب مع بيونتيك ولكننا سنكون في حاجة إلى التوازن والخصائص الصحيحة لطريقة اللعب لنحافظ على عمل الجميع معًا.".

الجدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد ميلان من النقاط ليصبح 22 نقطة ويواصل بهذا تواجده في المركز الحادي عشر ويبتعد بشدة عن المربع الذهبي والمراكز المقدمة في الكالتشيو.