إبراهيموفيتش بحاجة لميلان وليس العكس! ماذا بينت مشاركة السلطان الأولى مع الروسونيري؟

السلطان يحتاج إلى العديد من الأمور لإنقاذ ميلان

عاد السلطان السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش إلى ملعب سان سيرو مرتدياً قميص ميلان لأول مرة منذ رحيله في صيف 2012.

إبراهيموفيتش شارك اليوم أمام سامبدوريا، كبديل أمام سامبدوريا في الشوط الثاني، خلال مباراة الفريقين التي انتهت سلبياً ضمن الجولة الـ 18 من بطولة السيري آ.

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إدارة ميلان، أعلنت التعاقد مع إبراهيموفيتش الأسبوع الماضي، في محاولة منها لانتشال الفريق من الوضع الحالي، وإعادته لمكانته المعهودة، ولكن هذا يبدو أن تلك الصفقة لن تكون كافية لتحقيق ذلك الهدف.

مشاركة صاحب الـ 38 عاماً اليوم، أثبت صحة وجهة ستيفانو بيولي، والتي يرى فيها أن إبراهيموفيتش لن يستيطع الفوز بالمباريات وحده، بل على الفريق بالكامل أن يتعاون لفعل ذلك.

بالرغم من مشاركته اليوم، في أقل من شوط إلا أنه استطاع تغيير حال الروسونيري على أرضية الملعب بشكل ملفت للنظر، ولكن هذا ليس كافياً للنجاح الذي ينتظره جمهور الفريق.

في 35 دقيقة شارك فيها المهاجم السويدي، ظهر عجز واضح من لاعبي ميلان في صناعة فرص حقيقية يحولها إبرا إلى أهداف ويستغلها في المرمى، هذا الأمر أدى إلى بعض الأحيان إلى ابتعاد إبراهيموفيتش عن منطقة الجزاء ومكمن خطورته لمعالجة ما يعاني منه الفريق.

أجنحة الروسونيري لم تساعده في إنجاز مهمته الأساسية وهي إحراز الأهداف وإنهاء العقم الهجومي للفريق، فمثلا الجناح التركي هاكان وفقاً للأرقام والإحصائيات لم يقم بتنفيذ أي عرضية صحيحة خلال المباراة، وفي 35 دقيقة فقط نفذ إبراهيموفيتش المهاجم عرضية صحيح وصنع خطورة أكثر منه في 90 دقيقة.

طيلة المباراة، دقة تمريرات هاكان وسوزو في نصف ملعب الخصم، كانت متراجعة مقارنة بتمريراتهم بشكل عام، عكس إبراهيموفيتش الذي وصلت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم 66.6% في 35 دقيقة فقط.

ووفقاً للخرائط الحرارية للمباراة، فإن زلاتان تحركاته أكثر كانت خارج المنطقة، مما يستدعي وجود صانع ألعاب في أسرع وقت قادر على خلق الفرص لتسجيل الأهداف التي يعاني ميلان من نقصها بشدة هذا الموسم.

نزول إبراهيموفيتش إلى خارج المنطقة الخطرة، من المفترض أن يسمح للأجنحة بالدخول إلى منطقة الجزاء ولكن لم نشاهد هاكان أو سوزو يقومون بهذا الدور، إلا في بعض المرات القليلة، حتى وعندما يحدث ذلك لا يشكلان أي خطورة حقيقية بل يصل الأمر إلى إهدار الكرات.

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في النهاية يبدو أن إبراهيموفيتش، بحاجة إلى ميلان بروح ولاعبين وعقلية مختلفين عن الموجودة حالياً، ليعود السلطان من جديد إلى أمجاده ويستطيع تنفيذ دوره في مهمة إنقاذ ميلان، فهل تساعده الإدارة على ذلك؟.