بيولي: إدارة ميلان تدعمني وتدربنا على اللعب دون جماهير

ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان سعيد بدعم إدارة النادي ويتحدث عن اللعب خلف الأبواب المغلقة وتدريب إبراهيموفيتش.

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بالدعم الذي يتلقاه من قبل إدارة النادي بالرغم من الإقالة الأخيرة لزفونيمير بوبان مدير الكرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جنوى، وتطرق خلالها للحديث عن اللعب دون جماهير وتدريب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال بيولي: "أردنا أن نتدرب على سان سيرو دون جماهير لنعرف ما الذي ينتظرنا في مواجهة جنوى، هذا الموقف نحن لم نعتاد عليه لكن علينا أن نمنح جماهيرنا السعادة في مثل تلك الأوقات الصعبة".

المزيد من الفرق

رسميًا.. ميلان يفسخ تعاقده مع زفونيمير بوبان

وأضاف عن فسخ تعاقد زفونيمير بوبان: "طوال الوقت أشعر أن النادي يقدم لي الدعم، والفريق يعمل بقوة وتركيز ولدينا رغبة كبيرة من أجل مواصلة العمل".

وأردف: "الجميع هنا يدرك أهمية المباراة التي نخوضها بالغد من أجل مجتمعنا ومن أجل مستقبلنا في ظل تلك الظروف المحيطة".

وأنهى تصريحاته: "تدريب زلاتان إبراهيموفيتش أمر يمنحني أنا وزملائي الحماس، هو دائمًا يبحث عن الفوز ويريد أن يقاتل بالرغم من كل ما حققه بالفعل، مثل تلك العقلية ميلان يحتاجها بشدة".

جدير بالذكر أن ميلان سيواجه نظيره جنوى بمدرجات خالية مساء الأحد على ملعب سان سيرو وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.



