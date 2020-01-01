بيولي: إبراهيموفيتش؟ يا له من زلاتان

بيولي يشيد بإبراهموفيتش بعد أول أهدافه مع ميلان والانتصار على كالياري

أشاد المدير الفني للروسونيري ستيفانو بيولي بلاعبه زلاتان إبراهيموفيتش المنضك حدييثًا لنادي ميلان بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة الفريق مساء اليوم أمام كالياري.

وكان إبراهيموفيتش قد قاد الروسونيري للعودة من ملعب كالياري الصعب بانتصار هام بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة الثانية لزلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان بعد عودته في الميركاتو الشتوي الحالي، والتي سجل فيها هدفه الأول، أكد المدرب ستيفانو بيولي أن زلاتان يمثل إضافة كبيرة للفريق.

وقال بيولي: "لياو قدم مباراة كبيرة ولكن بيونتيك يجب أن يعود لأنه عنصر هام هو الآخر، باكيتا خارج الميركاتو ولا أعتقد أنه سيرحل عنا كما يشاع"

وأضاف: "زلاتان إبراهيموفيتش يتأقلم سريعًا ويقدم إضافة قوية للفريق، لقد منحنا الثقة وسجل هدفًا أمن به نقاط المباراة ونحن سعداء بالمردود الذي يقدمه وبالخبرة التي ينقلها لزملائه"

وتابع: "، أمامنا مباريات صعبة في الفترة المقبلة، لقد حققنا 3 نقاط هامة اليوم ونأمل أن نسير على هذا المنوال، علينا أن نعمل ونستمر في تحقيق الانتصارات "

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يذكر أن إبراهيموفيتش قد سجل للآخر مرة بقيص ميلان في السادس من مايو من العام 2012 حين سجل ثنائية في شباك الجار إنتر، في مباراة خسر فيها الروسونيري وانتصر فيها النيراتزوري بأربعة أهداف مقابل هدفين.