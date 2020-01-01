بيولي: إبراهيموفيتش ليس جاهزاً للمشاركة في مباراة كاملة

تصريحات مدرب ميلان قبل مباراة كالياري

كشف ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان أنه يمكن تغيير طريقة لعب الروسونيري أمام كالياري.

ويستعد ميلان لمواجهة كالياري عصر غد السبت في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

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وقال بيولي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كالياري يعيش موسماً رائعاً، حتى لو خسروا بعض المباريات الأخيرة".

وتابع: "تربطني علاقة جيدة مع مدربهم ماران، ولكن بالطبع لن أخبره ماذا أعددنا لهم، نحن أين تكمن خطورتهم ومدى قوتهم".

وأكمل: "عندما تكون الأمور صعبة، فإنه يحب أن نبحث عن حلول، يجب أن نغير طريقتنا ونسجل الأهداف".

وحول التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش قال بيولي: "لم يعتاد على المشاركة في 90 دقيقة كاملة حتى الآن، ولكن أنا من سيقرر إذا كان سيشارك أساسياً أو في منتصف المباراة".

وواصل: "للمشاركة في مباراة كاملة، اللاعب يحتاج قبلها للمشاركة في عدة مباريات، وهذا طبيعي للاعبين الذين لم يلعبون منذ فترات طويلة".

وارتبط مهاجم الفريق، بيونتك بالرحيل عن صفوف الروسونيري خلال سوق الانتقالات الشتوية.

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وحول رحيل المهاجم البولندي قال بيولي: "إذا تمكنا من تحريك عقارب الساعة للأمام سأكون سعيداً، ولكن يجب أن نعيش فترة الانتقالات، بيونتك موجود معنا في القائمة ومتاح للعب غداً".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني عشر من جدول ترتيب السيري آ برصيد 22 نقطة.