بيولي: أشعر بالأسف وخسرنا بسبب طرد إبراهيموفيتش فقط

ماذا قال ستيفانو بيولي بعد ديربي ميلانو؟

قال المدير الفني لنادي ميلان ستيفانو بيولي عقب الخروج من كأس إيطاليا والخسارة أمام الجار إنتر في ربع نهائي البطولة إنه يشعر بالأسف لهذه النتيجة مؤكدًا أن البطولة كانت مهمة بالنسبة له.

وحسم إنتر ديربي ميلانو أمام جاره اللدود ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة كلاسيكية استضافها ملعب سان سيرو ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وعقب المباراة قال بيولي: "إنه أمر مخيب للآمال أننا خرجنا من كأس إيطاليا، لأننا اهتممنا بهذه المنافسة وأردنا مواصلة رحلتنا فيها لكي نحقق اللقب في النهاية"

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وأضاف: "يُظهر الأداء أننا فريق قوي يمكنه الصمود بشكل جيد، لكن حصول زلاتان إبراهيموفيتش على بطاقة حمراء في بداية الشوط الثاني جعل الأمر أكثر صعوبة.

وتابع: "كان الوضع مؤثرًا، حيث أدت البطاقة الصفراء الأولى بعد ذلك إلى الثانية وهو ما أضر بنا كثيرًا، زلاتان ولوكاكو؟ إنهما عملاقان، قالا شيئًا لبعضهما البعض، لا أعرف ماذا حدث بالتحديد"

وأردف: "ما لم ينجح هو أن الأمر كان أكثر تعقيدًا ونحن نلعب بـ 10 لاعبين، وكنا ساذجين مع الخطأ لإعطاء ركلة الجزاء وهدية منحتهم التعادل"

وأكد: "ومع ذلك، أترك هذه الهزيمة وأنا أشعر بمزيد من الإيجابية والثقة بمستقبلنا أكثر مما كنت عليه بعد مباراة أتالانتا التي خسرناها بداية الأسبوع"

وحول الخسارة قال: "كانت مباراة متوازنة للغاية، وكان الاختلاف الوحيد هو حالة الطرد، إذا أكملنا المباراة 11 مقابل 11، فقد كانت المباراة متاحة لأي نتيجة وكنا متقدمين بهدف".

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هذه اللقطة التي تسببت في طرد إبراهيموفيتش أو بالأحرى حصوله على البطاقة الصفراء الأولى أثارت الجدل أكثر من أي شيء آخر للنجم السويدي حيث أن الجميع تحدث عن مشاجرته مع لوكاكو وحاولوا التنبؤ بما قاله كل منهما للآخر.