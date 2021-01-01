أخبار إنتر اليوم | عقاب حكم أودينيزي وصفقة تبادلية مع آرسنال

تعرف على أهم أخبار إنتر اليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

الاقتراب من لاعب ليفورنو الشاب ومعاقبة حكم لقاء أودينيزي بالإضافة لصفقة تبادلية مع آرسنال ضمن أهم أخبار إنتر اليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

إنتر يقترب من موهبة ليفورنو الشابة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي إنتر من الحصول على خدمات اللاعب فرانشيسكو نونزياتيني من صفوف ليفورنو.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن المحادثات جارية في الوقت الحالي بين الناديين ومن المتوقع حسمها قريبًا.

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حكم لقاء أتالانتا يستبعد من لقاءات إنتر!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الحكم فابيو ماريسكا سيبتعد عن لقاءات إنتر في الفترة المقبلة بعد أزمة مواجهة أودينيزي الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن ماريسكا لن يحكم لقاءات إنتر لفترة طويلة.

الإيقاف الطويل ينتظر كونتي لمحاولة التعدي على الحكم

إريكسن يقترب من آرسنال وتوريرا في الطريق لإنتر!

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي آرسنال أصبح أكثر قربًا للحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسين من صفوف إنتر عن نظيره ليستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الصفقة قد تكون تبادلية في صورة إعارة، على أن ينضم لوكاس توريرا لصفوف إنتر بعد انتهاء إعارته لأتلتيكو مدريد.

أربع تبديلات لإنتر في مواجهة ميلان

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر قد اتخذ قرارًا بإجراء أربع تبديلات في مواجهة ميلان بالكأس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن المدرب سيشرك أندريا رانوكيا وأليكسندر كولاروف وكريستيان إريكسن بالإضافة لستيفانو سينسي.