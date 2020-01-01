بين شوطي لقاء ليون - رونالدو يعبر عن غضبه من لاعبي يوفنتوس

ما الذي جرى بين رونالدو وديبالا بين شوطي مباراة ليون في دوري الأبطال

رصدت عدسات الكاميرا ما دار بين هداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وزميله الأرجنتيني، باولو ديبالا، بين شوطي مباراة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليون انتصر على أرضه بهدف نظيف أمام يوفنتوس ليصعب البيانكونيري مهمة تواجده في الدور المقبل من التشامبيونزليج.

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وبحسب "راديو مونت كارلو" فإن رونالدو كان غاضبًا من عدم مساندة خط الوسط للفريق، إذ تحدث مع ديبالا وقال له: "نحن وحدنا، لاعبو الوسط لا يقدمون لنا الدعم الكافي".

وأجاب ديبالا: "الكرة لم تعد تصل لي على الإطلاق" ليتم رونالدو: "نعم، ولا حتى الكرات الثانية".

Intervallo di lione-Juve, Ronaldo: " i centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli"

Dybala: "non la prende nessuno"

Ronaldo: " si anche sulle seconde palle, niente" pic.twitter.com/hmD4VlOD45 — emilio (@emi_80_te) February 29, 2020

وكانت التقارير الصحفية أكدت أنّ صاروخ ماديرا تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطلب منهم تقديم المزيد لأجل الفوز في المباراة وقلب الطاولة، ولكن حديثه مرّ دون فائدة.

الموسم الماضي تلقى يوفنتوس أيضًا هزيمة في ذهاب ثمن النهائي وكانت وقتها أمام أتلتيكو مدريد وبثنائية نظيفة لكنّ رونالدو قاد البيانكونيري في الإياب للفوز بثلاثية نظيفة وإقصاء الروخي بلانكوس.