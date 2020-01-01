خطبة رونالدو تفشل في إلهام لاعبي يوفنتوس في مباراة ليون

يوفنتوس سقط أمام ليون في مفاجأة غير متوقعة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن خطبة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لزملائه في مباراة ليون، فشلت إلهام حماسهم.

وخسر يوفنتوس مساء أمس الأربعاء، بهدف نظيف من ليون في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت كالتشيو ميركاتو، أن رونالدو وجه خطاباً لزملائه قبل المباراة كعادته وبين الشوطين ولكن دون فائدة وانتهت المباراة بخسارة السيدة العجوز.

وسجل لوكاس تاوسرت، هدف أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، على ملعب أليانز ستاديوم، يوم 17 مارس المقبل.

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وفي سياق منفصل، يستعد رونالدو لقيادة فريقه مساء الأحد في ديربي إيطاليا أمام إنتر ضمن مباريات الجولة الـ 26 من السيري آ.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق ست نقاط عن إنتر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.