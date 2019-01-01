بينيتيز: ابنتي تعطيني نصائح في عالم التدريب

مدرب نيوكاسل يونايتد رافاييل بينيتيز يكشف عن علاقة غريبة بينه وبين ابنته

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف رافاييل بينيتيز المدير الفني الحالي لفريق نيوكاسل يونايتد، أنه يعتمد على بعض النصائح من ابنته والتي تعود عليه بالفائدة في عمله التدريبي.

المدرب الإسباني قال في تصريحه لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "ابنتي ترسل لي رسائل من وقت إلى آخر، تنصحني بأن أقوم بتعديلات تكتيكية، كما إنها توجهني لكيفية استخدام إنستجرام".

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مدرب فالنسيا الأسبق كشف أيضًا عن حبه لرياضة الجودو وقال: "لقد مارست الجودو في طفولتي، بسبب ولعي ببروس لي".

ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب فرق البريميرليج.

يذكر أن بينيتيز سبق له تدريب ليفربول والتتويج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2005 في نهائي إسطنبول المثير على حساب ميلان، ودرب إنتر ميلان وتشيلسي الذي توج معه بالدوري الأوروبي عام 2013، ونابولي وريال مدريد.