بيل يكشف دور مورينيو في عودته إلى توتنهام

مورينيو دائمًا قادر على صناعة الفارق

كشف جاريث بيل، لاعب توتنهام، الدور الذي قام به جوزيه مورينيو في قراره بالعودة إلى صفوف الفريق اللندني والرحيل عن ريال مدريد.

بيل عاد إلى توتنهام بعد 7 سنوات قضاها مع ريال مدريد حقق فيها العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ولم يتمكن بيل من العمل مع مورينيو في ريال مدريد، إذ غادر المدرب البرتغالي قبل أيام من التعاقد مع الويلزي.

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وقال بيل في تصريحات لشبكة BT البريطانية: "مورينيو تحدث معي حول المراكز التي يرغب في إشراكي فيها، وبالطبع كنت سعيدًا للغاية بالحوار الذي دار بيننا".

وتابع: "لقد كان سببًا رئيسيًا لعودتي إلى توتنهام، فهو مدرب مميز ويمتلك عقلية الفوز ويبحث دائمًا عن الألقاب".

صاحب الـ31 عام أشار إلى أنّه تغير خلال السنوات الماضية وتطور كثيرًا مع ريال مدريد موضحًا أنّه الآن أكثر نضجًا من قبل.

وأوضح: "بالطبع لن أستطيع الركض على الطرف لمسافة 90 ياردة كما في السابق، صحيح لا أزال امتلك السرعة والقدرة على المرور ولكني الآن أفهم اللعبة بشكل أفضل".

وأردف: "أرغب في الفوز بلقب خلال الموسم الجاري وأتمنى مساعدة توتنهام على تحقيقه ويكون لي دور في ذلك".

واختتم: "هاري كين يقدم مستويات مذهلة ولدينا أيضًا سون والعديد من العناصر المميزة. هذا الفريق يستحق التتويج بالبطولات".

جدير بالذكر أنّ بيل لن يتمكن من المشاركة مع توتنهام لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة التي تعرض لها.