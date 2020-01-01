أنباء صادمة لمورينيو قبل التعاقد مع بيل

اللاعب في طريقه للعودة إلى بيته القديم

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من حسم التعاقد مع الجناح الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد، لكن يبدو أنه سينتظر لبضعة أسابيع حتى يتمكن من استخدامه مع الفريق.

اللاعب وصل العاصمة الإنجليزية لندن، أمس، الجمعة، تمهيداً لإتمام انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، أكدت أن توتنهام لن يدفع أي مقابل مادي لريال مدريد نظير الإعارة، ولكنه سيتكفل بمبلغ 20.82 مليون يورو من راتبه.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.

وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.

وأكدت الصحيفة أن إصابة بيل لن تؤثر على مسار الصفقة، لأن الجهاز الطبي لتوتنهام يعلم الأمر جيداً قبل إجراء الفحوصات اللازمة على اللاعب.

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ويعود بذلك صاحب الـ31 سنة لبيته القديم توتنهام مرة أخرى، حيث سبق أن لعب للفريق ببداية مسيرته قبل الانتقال لريال مدريد في صفقة قياسية كلفت النادي الإسباني 101 مليون يورو.