بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد بسبب زيدان

جاريث بيل نجم ريال مدريد يريد الرحيل عن النادي الملكي بسبب معاملة الفرنسي زين الدين زيدان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد يريد الرحيل عن النادي الملكي في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النجم الويلزي يعاني من معاملة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

ويرى اللاعب أن زيدان لا يمنحه الدعم الكافي في صفوف ريال مدريد كما أن الإدارة لا تدافع عنه بالشكل المناسب أمام المدرب الفرنسي.

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واثار استبعاد المدرب الفرنسي لبيل من قائمة الفريق الخاصة بمباراة كلوب بروج الأخيرة في دوري أبطال أوروبا سخط اللاعب الويلزي.

وذكرت الصحيفة أن كل ما حدث خلال الفترة الماضية جعل بيل يريد الرحيل عن صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر أن بيل كان قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي لكنه لم يحصل على عرض مناسب يرضيه ويرضي الفريق الإسباني.