ريال مدريد يخسر كروس وبيل أمام غرناطة

تعرف على المصابين الجدد في ريال مدريد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تعرض الثنائي جاريث بيل وتوني كروس، لاعبا ريال مدريد، لإصابة في مباراة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد انتصر على غرناطة ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ توني كروس خرج في الشوط الأول مصابًا ليشارك لوكا مودريتش بدلًا منه، كما أنّ خروج بيل جاء أيضًا للسبب ذاته.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب الويلزي عانى في الكاحل بعد تدخل عنيف مع مدافع غرناطة.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، قد أكد إصابة الثنائي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وقد يبقى كروس وبيل في مدريد ولا ينضمان لمنتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي للحصول على الراحة الكافية قبل العودة للمباريات.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد سوف يلعب أمام ريال مايوركا قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر المقبل.