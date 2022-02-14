فيفا يُقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا قراره بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم، والتي توقفت في الخامس من سبتمبر الماضي بعد مضي 5 دقائق على صافرة البداية.

ما الذي حدث في البرازيل؟ لماذا توقفت مباراة كلاسيكو الأرض؟

المباراة كانت قد توقفت بسبب اقتحام السلطات الصحية البرازيلية أرض الملعب في ساوباولو اعتراضًا على مشاركة 4 لاعبين من الأرجنتين في اللقاء رغم وجوب وجودهم في الحجر الصحي لقدومهم من إنجلترا.

وقد أدى ذلك لعودة لاعبي منتخب راقصي التانجو لغرفة الملابس وقد رفضوا العودة إلى أرض الملعب مما أدى لإلغاء المباراة نهائيًا، وأصدر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية يومها قرارًا بإحالة الحادثة إلى فيفا لاتخاذ القرار المناسب.

وقد انتقد النجم ليونيل ميسي ما حدث وقال "نحن متواجدون هنا منذ 3 أيام، أين كانت السلطات الصحية البرازيلية؟".

وأوضحت السلطات الصحية أن كلًا من جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا المحترفون في الدوري الإنجليزي قدموا معلومات مغلوطة عند دخولهم البرازيل، حيث أخفوا معلومات حول تواجدهم في إنجلترا خلال الأيام الـ14 التي سبقت قدومهم للبلاد.

ماذا قرر فيفا بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين؟

فيفا أعلن اليوم إعادة المباراة في ملعب وموعد سيُحدد لاحقًا طبقًا للبروتوكولات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، كما فرض غرامات مالية على الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني، لفشل الأول في تنظيم اللقاء وعدم التزام الثاني بالإجراءات المتبعة.

وأعلنت اللجنة التأديبية في فيفا كذلك إيقاف اللاعبين الأرجنتينيين الأربعة لمباراتين لعدم امتثالهم لبروتوكول فيفا الخاص بإجراءات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

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