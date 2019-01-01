بيل يعلق على شائعات انتقاله إلى إنتر

أين يلعب بيل الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جوناثان بارنيت، وكيل نجم ريال مدريد جاريث بيل، على التقارير التي تحدثت عن لقاء بينه وبين مسؤولي إنتر في الأيام الماضية.

وكانت "ميدياست" الإيطالية ذكرت أن اجتماعاً دار بين الطرفين لمناقشة إمكانية انتقال بيل إلى صفوف إنتر على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

وقال بارنيت مع موقع "إنتر ديبيندينزا": "كل ما قيل في ذلك الأمر ليس صحيحاً"، لينفي وكيل الويلزي شائعات انتقاله للنيراتزوري.

ويبدو مصير بيل غير واضحاً في العاصمة الإسبانية بعد الأنباء عن خروجه من حسابات النادي ومدربه زين الدين زيدان.

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ولم يشارك بيل إلا نادراً في النصف الثاني من الموسم المنصرم منذ وصول زيدان، ومع التعاقدات الجديدة تحدثت التقارير عن عدم الحاجة لاستمراراه.

ولم تظهر أي أندية علانية رغبتها حتى الآن بالتعاقد مع بيل، ولكن ارتبط اللاعب بالعودة لصفوف توتنهام أو الانتقال إلى مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.