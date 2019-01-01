إنتر سبيل ريال مدريد للتخلص من بيل

مشاكل بين النجم الويلزي ومدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مفاوضات جرت في الساعات الأخيرة بين إنتر وجاريث بيل، نجم ريال مدريد.

ودخل النجم الويلزي في مشاكل مع فريقه ريال مدريد في ختام الموسم الماضي, وخرج من حسابات مدربه زين الدين زيدان، بحسب التقارير.

تقارير| لازارو يجري الكشف الطبي في إنتر

وذكرت "ميدياست" أن اجتماعاً دار بين مسؤولين من إنتر اجتمعوا مع وكالة "ستيلار" التي تتولى إدارة أعمال بيل.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين على أساس الإعارة مع أحقية الشراء، الأمر الذي لا يمانعه ريال مدريد للتخلص من راتب بيل الضخم.

ويتقاضى بيل 15 مليون يورو موسمياً، ولا يزال عقده مع مدريد مستمر حتى 2022.

بيل مستمر في ريال مدريد رغم رغبة زيدان وبيريز في رحيله

ودعم ريال مدريد صفوفه بعدة اسماء، على رأسها إيدن هازارد، وصرف حتى الآن قرابة 300 مليون يورو.