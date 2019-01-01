جيجز عن بيل: إذ سجل مرة لن يتوقف عن هز الشباك

فترة تألق لنجم ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ريان جيجز، مدرب ويلز، بنجمه وقائده جاريث بيل بعد عودته للتسجيل في المباريات الأخيرة مع المنتخب وريال مدريد واستعادة بريقه.

وسجل بيل هدفاً متأخراً في الانتصار الذي حققته ويلز مساء الجمعة على أذربيجان ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020، كما سجل ثنائية ريال مدريد في مرمى فياريال مطلع الأسبوع.

وقال جيجز مع "سكاي": "من الواضح أن بيل سجل أهدافاً مهمة عدة لويلز على مدار السنين، في العادة عندما يسجل مرة لا يتوقف، سعيد برؤيته يسجل مع ريال مدريد".

وأضاف: "أظهر شخصية وحارب حتى النهاية، أنا سعيد من أجله، عملنا بقوة ونعمل صعوبة المجموعة، أنا سعيد بالنقاط الثلاثة".

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وتملك ويلز حالياً ست نقاط فقط، بفارق ثلاث عن كلاً من كرواتيا والمجر الذان يأتيان في صدارة المجموعة.

وكان بيل على وشك مغادرة ريال مدريد في الانتقالات الصيفية، ولكن انتهى به المطاف بالبقاء مع الفريق الملكي والمشاركة أساسياً في الأسابيع الأولى من الدوري.