تصفيات يورو 2020 | انتصارات ساحقة لبلجيكا وكرواتيا.. بيل ينقذ ويلز

سداسية من النمسا في شباك لاتفيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق منتخب كرواتيا مضيفه منتخب سلوفاكيا بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات يورو 2020.

سجل نيكولا فلاسيتش وإيفان بيريسيتش وبيتكوفيتش وديان لوفرين رباعية الكروات في الدقائق 45 و47 و72 و89 على الترتيب.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب ويلز على ضيفه أذربيجان بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 26 بهدف باشاييف العكسي، فيما تعادل الضيوف بهدف إمريلي في الدقيقة 59، قبل أن يدرك جاريث بيل الفوز في الدقيقة 84.

بذلك يتصدر المجر تلك المجموعة بـ9 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن كرواتيا، فيما يحتل منتخب ويلز المركز الثالث بـ6 نقاط بفارق المواجهات عن سلوفاكيا، في المجموعة التي يتذيلها أذربيجان بلا نقاط.

بنفس نتيجة كرواتيا، سحق منتخب بلجيكا مضيفه سان مارينو برباعية نظيفة، سجلها ميشي باتشواي في الدقيقتين 43 و92 ودريس ميرتينز في الدقيقة 57 وناصر شاذلي في الدقيقة 63.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب روسيا على اسكتلندا 2-1، فيما تعادل قبرص وكازاخستان بهدف لكل منهما.

بذلك يواصل منتخب بلجيكا التحليق بصدارة المجموعة التاسعة بـ15 نقطة، يليه روسيا بـ12 نقطة، ثم كازاخستان بـ7 نقاط واسكتلندا بـ6 نقاط وأخيراً قبرص بـ4 نقاط وسان مارينو بلا نقاط.

وإلى المجموعة السابعة حيث سقط منتخب بولندا خارج أرضه على يد سلوفينيا بهدفين دون رد، فيما سحق منتخب النمسا ضيفه لاتفيا بسداسية نظيفة.

بتلك النتائج يبقى منتخب بولندا على الصدارة بـ12 نقطة، يليه النمسا بـ9 نقاط، ثم سلوفينيا بـ8 نقاط والكيان الصهيوني بنفس الرصيد، وصولاً إلى مقدونيا الشمالية بـ5 نقاط وأخيرأً لاتفيا بلا نقاط.