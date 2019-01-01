بيليه: أتمنى مزاملة ميسي والعنصرية حسد

النجم البرازيلي يقترب من عامه الثمانين

أشاد النجم البرازيلي بيليه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وتمنى أن كان يتاح له الفرصة في مزاملته واللعب بجواره.

ويتم بيليه السنة المقبلة عامه الثمانين، وتدور أحاديث عن تنظيم احتفالية خاصة بتلك المناسبة تضم عدد من نجوم اللعبة.

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وقال البرازيلي مع "لاجازيتا": "في وقت ما كان هناك لاعب مميز في كل بلد، أوزيبيو، كرويف، بيكنباور، مارادونا، سيموس، جارينشيا، وديدي، كم ذكرت؟ كثير، الآن لا تجد إلا رونالدو وميسي، وربما نيمار".

وأضاف: "حتى نيمار في البرازيل لم يصل بعد ليكون شيئاً كبيراً، أتمنى أن يقود البرازيل للفوز بكأس العالم، في القادمة أتمنى أن يكون في أفضل أحواله بدنياً، أتمنى له الأفضل، وأتحدث مع والده، فنياً هو رائع".

وواصل الملك: "إذا اخترت لاعباً من الجيل الحالي لمزاملته سيكون ليو ميسي، حالياً هو اللاعب الأكثر كاملاً، يمرر ويراوغ ويفعل كل شيء، لو لعبنا معاً الخصم سيكون عليه القلق من لاعبين وليس واحد".

وعلق بيليه على الحوادث العنصرية الأخيرة: "لا أفهم الأمر، كلنا بشر، ربما هو حسد أو شعور بعدم المساواة، ولا أتفق مع عقاب الأندية بالهزيمة أو خصم النقاط، لا يجب أن تتحمل ذنب جمهورها".

وأتبع: "الأمر أشبه بامتلاك طفلين، أحدهم مشاغب، هل ستعاقب الآخر بذنبه كذلك؟".

وحول رأيه في تقنية الفيديو: "تسبب ارتباكاً، الغرض منها إيجابي، ولكن تطبيقها تترك نوع من الارتباك في الملعب".

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ويواجه ميسي مع الأرجنتين مساء الجمعة المنتخب البرازيلي في لقاء ودي يقام في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.