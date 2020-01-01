بيليرين: أستطيع حمل شارة قيادة أرسنال

مدافع أرسنال يعتقد بأن جدير بحمل شارة قيادة فريقه بالرغم من أنه لا يصرخ داخل الملعب

يعتقد هيكتور بيليرين لاعب أرسنال، أن لديه صفات القيادة داخل الملعب ويستحق حمل شارة الجانرز، خاصة أن صفة القيادة متوافرة فيه منذ أن كان ناشئاً.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "منذ صغري عندما كنت في برشلونة، كنت دائماً أحد قادة الفريق، بالنسبة لي هذا الأمر اعتدت عليه".

وواصل: "بالطبع الأمر الآن ليس كما تكون في سن الرابعة عشر من عمرك، الآن المسؤولية مختلفة تماماً، ولكني أستمتع بهذا الأمر".

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وأكمل: "كنت أتحدث مع المدرب وأخبرني أنه يمكنني حمل شارة القيادة يوماً ما، أنا سعيد لأنني هنا لفترة طويلة وأعلم كيف تكون الأمور، وعقلية الفريق".

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وحمل اللاعب الإسباني، شارة قيادة أرسنال في بعض فترات الموسم الحالي، قبل أن يتسلم بيير أوباميانج الشارة تحت قيادة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

وأضاف: "قد لا يراني البعض، كالرجل الضخم الذي يصرخ في أرضية الملعب طيلة الوقت، ولكن هناك طرق عديدة لقيادة الفريق".