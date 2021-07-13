بيكيه يستغل تسريبات بيريز للسخرية من كاسياس

رد عنيف من المدافع الإسباني

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد الخلاف بين النجم الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة وإيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق.

كاسياس تصدر عناوين الصحف صباح الثلاثاء، بعد التسريبات التي ظهرت مؤخرًا لفلورنتينو بيريز رئيس ريال، حيث قام خلالها بالإساءة له ووصفه بالمخادع والغشاش.

بيكيه خرج عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" بمظهر جديد بعد حلاقة ذقنه ووضع صورة بعنوان "أصغر".

العديد من اللاعبين سخروا من مظهر بيكيه الجديد ومزحوا معه، ومنهم كاسياس الذي علق بكلمة "Mounguer" التي يعتقد البعض أنه مصطلح دارج بينهما للمزح.

وهو ما جعل بيكيه يرد عليه قائلًا:"هذا ما قالوه عنك في التسجيلات الصوتية؟".

مدافع برشلونة لم يكن الوحيد الذي يرد على كاسياس بعنف، حيث تضامنت مجموعات من الجماهير مع نجم الفريق الكتالوني على حساب كاسياس ووصفوه بالغشاش مثلما فعل بيريز.

وكان رئيس ريال قد قال عن كاسياس وفقًا لتسريبات مسربة نشرتها صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية:"كاسياس ليس حارس مرمى لريال مدريد، ماذا تريدني أن أخبرك به، هو ليس كذلك، لم يكن أبدًا، لقد كان الفشل الكبير الذي تعرضنا له، ما يحدث هو أن لديه من يعشقونه، ويريدون التقاط الصور معه والحديث إليه، لا أعرف، هم فقط يدافعون عنه كثيرًا".

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وأضاف بيريز: "حسنًا، إنه واحد من أكبر الخدع التي تعرض لها ريال مدريد، والثاني هو راؤول، إنهما من أكبر النصابين في تاريخ ريال مدريد".

وتابع: "اللاعبان أنانيان للغاية، لا يمكنك الاعتماد عليهما على الإطلاق، وكل من يعتمد عليهما فهو مخطئ، يمكنهما أن يتركاك وحيدًا، الأمر سخيف، لدي وجهة نظر سخيفة عنهما".

جدير بالذكر أن ريال مدريد نشر بيانًا رسميًا بعد هذه التسريبات، مؤكدًا القيام بالإجراءات القانونية الضرورية بعد ظهورها بهذا الشكل.