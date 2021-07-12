بيكيه: إيطاليا فازت بسبب الأفضلية في ركلات الترجيح

جيرارد بيكيه يهنيء إيطاليا ويعيد سبب فوزهم للأفضلية التي حصلوا عليها في ركلات الترجيح.

هنأ جيرارد بيكيه نجم منتخب إسبانيا ودفاع برشلونة منتخب إيطاليا بفوزه بلقبه الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية مساء الأمس.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، قبل قليل.

وكانت إيطاليا قد حققت الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، حيث سجلت ثلاث ركلات مقابل ركلتين للأسود الثلاثة.

وكتب بيكيه: "تهانينا لمنتخب إيطاليا الفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لقد كانوا المنتخب الأفضل في البطولة".

وأضاف: "حصولهم على فرصة أن يكونوا المسدد الأول في ركلات الترجيح منحهم الفرصة وسمح لهم بالإهدار، كما حدث ضد إسبانيا".

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وكان منتخب إسبانيا قد غادر بطولة كأس الأمم الأوروبية من نصف النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح إيضًا.

جدير بالذكر أن اللقب الذي حقق المنتخب الإيطالي بالأمس هو الثاني في تاريخه بكأس الأمم الأوروبية بعد لقب 1968 الذي فازوا به بالقرعة بعد التعادل سلبيًا مع الاتحاد السوفيتي في الوقت الأصلي والإضافي قبل ظهور فكرة ركلات الترجيح.