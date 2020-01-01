بيكيه مهدد بالعقوبة بعد تصريحاته الأخيرة عن ريال مدريد

هل يتم معاقبة بيكيه بعد تصريحاته الأخيرة؟

يواجه جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة ، خطر التعرض لعقوبة بالإيقاف ودفع غرامة مالية وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة حول حظوظ ريال مدريد في سباق الدوري الإسباني .

برشلونة فقد نقطتين في سباق الفوز بالدوري الإسباني ليتفوق بفارق 3 مباريات، ويستطيع الملكي تحقيق الصدارة حال فاز على ريال سوسييداد.

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وكان بيكيه قد أكد أنّ ريال مدريد لن يخسر أي نقاط في المباريات المقبلة وهو الأقرب لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني أصدرت تعديلات جديدة شديدة الصرامة قد تجعل بيكيه يتعرض للغرامة أو العقوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه قد يتم تفسير تصريحات بيكيه بأنّه يقصد أنّ النادي الملكي سيحصل على المساعدة الكاملة من التحكيم حتى لا يفقد النقاط، خاصة بعد أزمة إلغاء هدف لفالنسيا أمام البلانكوس.

وفي حال تم تفسير تصريحاته في هذا الصدد، فإنّ العقوبة قد تصل إلى حرمانه من اللعب 4 مباريات بجانب غرامة مالية تتراوح بين 3006 إلى 18 ألف يورو.

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كان قد صرّح عقب لقاء فالنسيا بأنّه يستعبد خسارة برشلونة لأي نقاط أمام إشبيلية.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتاج للفوز للتساوي في النقاط مع برشلونة ولكنّه يتصدر بسبب المواجهات المباشرة.