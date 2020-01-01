بيكيه: لم نعد نتحكم في مصيرنا.. ريال مدريد لن يفقد النقاط

تعرف على تصريحات بيكيه بعد التعادل السلبي مع إشبيلية

أكد جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، أنّ النادي الكتالوني لم يكن يرغب في أن يترك مصيره بيد غيره مؤكدًا صعوبة الفوز بالدوري الإسباني وأنّ ريال مدريد لن يفقد النقاط.

برشلونة فقد نقطتين في سباق الفوز بالدوري الإسباني ليتفوق بفارق 3 مباريات، ويستطيع الملكي تحقيق الصدارة حال فاز على ريال سوسييداد.

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ريال مدريد يواجه سوسييداد مساء الأحد المقبل على ملعب "أنويتا" في لقاء الجولة ذاتها.

وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة: "التعادل يتركنا في وضع لا نفضله لأنّه يجعلنا نعتمد على غيرنا لأجل الفوز باللقب. أعتقد تحقيق الليجا سيكون صعبًا للغاية".

وتابع: "سيكون من الصعب جدًا الفوز بالدوري هذا الموسم، رأينا كيف لعبنا اليوم وكيف لعب ريال مدريد بالأمس، لا أراهم يخسرون أي نقاط خلال الفترة المقبلة".

المدافع الإسباني أكد أنّ الفريق صنع العديد من الفرص اليوم لكنّه لم يكن موفقًا في تحويلها إلى أهداف، كما أنّ المنافس يحتل المركز الثالث ويلعب على أرضه مما جعله خصمًا شرسًا.

واختتم: "لقد أهدرنا المباراة من أيدينا ولولا تفاصيل صغيرة لكنا منتصرين الآن، الأمر صار أصعب".

أما تيرشتجين فقد رأى أنّ النتيجة عادلة ولا أحد يستحق الفوز في المباراة، مشيرًا إلى استمرار برشلونة في القتال بكل مباراة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني في آخر موسمين.