بيكيه: معايير الكرة الذهبية مشوهة.. والحكام يفضلون ريال وبرشلونة

كشف جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال مقابلة أجراها مع إيباي يانوس أحد مشاهير الإنترنت الإسبان، عن رأيه في فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، والمنافسة على الكرة الذهبية.

بيكيه كشف عن حديثه مع فينيسيوس قبل توقيعه مع ريال مدريد، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى برشلونة.

فينيسيوس ارتبط بوقت طويل قبل انضمامه إلى ريال مدريد بالانتقال إلى برشلونة، لكن النادي الملكي تمكن من التوقيع مع اللاعب في نهاية المطاف.

ماذا قال بيكيه عن فينيسيوس؟

المقابلة التي أجراها بيكيه ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت ودية للغاية، لدرجة لا نعرف ما إذا كان يمزح عندما تحدث عن مكالمته مع فينيسيوس قبل توقيعه مع ريال مدريد.

الدولي الإسباني قال في حديثه: "لقد تحدثت مع فينيسيوس، لكنني وصلت إلى مدريد في الثانية الأخيرة، وعرضت كل شيء".

ماذا قال بيكيه عن التحكيم في الدوري الإسباني؟

بيكيه تطرق في حديثه إلى التحكيم في الدوري الإسباني، والحالات الجدلية في "الليجا".

وقال بيكيه: "يتم التصفير لصالح برشلونة وريال مدريد أكثر من الآخرين، وأود القول إنه أتلتيكو يتم تفضيله أيضًا".

وأضاف: "لكن مع كل الاحترام، لا يمكنك مقارنة نفسك بالأندية التي لن تقاتل على اللقب، فأنت تنافس ريال مدريد، وما أطلبه هو المساواة التي يجب أن تكون للجميع، لكنها مستحيلة".

وتابع: "لا يستحق الأمر إخباري بأن برشلونة وريال مدريد لا يستطيعان الشكوى، بالطبع لا يمكنني الشكوى، لكن في النهاية، أنا أتنافس ضد ريال وأتلتيكو وإشبيلية".

لاعب ريال مدريد احتفل بعد الخسارة 6-2

وكشف بيكيه عن واقعة مثيرة للجدل، حيث تحدث عن خروج أحد لاعبي ريال مدريد للاحتفال بعد الخسارة بنتيجة 6-2 أمام برشلونة في موسم 2008-2009، لكن دون الكشف عن هويته.

وقال بيكيه: "هناك قصة جيدة جدًا لأحد لاعبي مدريد في يوم مباراة 6-2".

وأضاف: "كان هناك لاعب من ريال مدريد خرج للاحتفال في تلك الليلة، كان هناك أحد أفراد برشلونة الذي ذهب ووجده".

من يفوز بالكرة الذهبية؟

أوضح بيكيه أن مرشحه الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية هو ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

وقال بيكيه في ختام حديثه: "معايير منح الجائزة مشوهة، إذا كانت الجائزة لأفضل لاعب في العالم، فإنها ستذهب إلى ميسي".

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