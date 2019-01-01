بيكيه يطالب بعودة نيمار إلى برشلونة

البرازيلي يرغب بالعودة إلى كتالونيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، على الاتصالات بينه وبين البرازيلي نيمار، وعبر عن ترحيبه بعودة الأخير من جديد للفريق الكتالوني.

وأبدى نيمار رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وتحدثت التقارير أن اللاعب أعلن للاعبي برشلونة رغبته بالعودة.

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وقال بيكيه في المؤتمر الصحفي للقاء نابولي: "نعم، أتحدث مع نيمار، ولكن الآن هو وقته للحديث علناً، لا يمكنني أن أقول ما يدور بيننا".

وأضاف: "هو نجم داخل وخارج الملعب، أتمنى أن يحدث شيئاً ما، هو لاعب كبير ويعرف النادي والمدينة جيداً، أعرف صعوبة العملية".

وأردف بيكيه: "هو يلعب في بي إس جي وهناك ينافس على البطولات مع فريق قوي، سأكون سعيداً إذا عاد".

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وغاب نيمار عن المشاركة مع بي إس جي مطلع الأسبوع في لقاء السوبر الفرنسي الذي فاز به على حساب رين.