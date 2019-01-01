إغراء اللحظات الأخيرة.. مكالمة بين بوتشيتينو وكوتينيو

هل ينتقل كوتينيو إلى توتنهام؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية دخول توتنهام هوتسبر على خط الحصول على فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني.

وبحسب سكاي سبورتس، اتصل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبرز باللاعب البرازيلي لإقناعه بالانضمام إلى النادي.

ووفقاً لسكاي أيضاً، فإن توتنهام بات الأقرب للحصول على اللاعب في صفقة على سبيل الإعارة هذا الصيف، قبل يومين من إغلاق سوق الشراء في البريميرليج.

يأتي ذلك في وقت يعتبر به كوتينيو فائضاً عن الحاجة في برشلونة، بعد التعاقد مع أنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

على الجانب الآخر، يقترب نيمار نجم باريس سان جيرمان من العودة إلى البلوجرانا من جديد، ما سيعمق أزمة كوتينيو في كامب نو.

يذكر أن كوتينيو كان قد انضم إلى برشلونة قادماً من ليفربول في يناير 2018، في صفقة قدرت بـ145 مليون يورو.