بيكيه : بارتوميو خدعني وكذب على ميسي

قام جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بمهاجمة جوسيب بارتوميو رئيس النادي السابق، بسبب الأزمة الاقتصادية والرياضية التي عاشها الفريق معه.

برشلونة مر بفترة صعبة في الأشهر الأخيرة من بارتوميو، مما أدى إلى رحيله وإقامة انتخابات مبكرة ليأتي جوان لابورتا بدلًا منه.

وعانى النادي الكتالوني من توابع فترة بارتوميو حتى بعد رحيله، ليغادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بسبب أزمة الرواتب.

ماذا قال بيكيه عن بارتوميو؟

قال المدافع المخضرم لبرنامج "The Wild Project":"بارتوميو كذب على ليونيل ميسي وعلي أنا شخصيًا وأخبرني أنه لا يعرف أي شيء عن قضية "بارسا جيت".

وأضاف:"خرجت للدفاع عنه في مؤتمر صحفي لكنه كان يعرف كل شيء، الشخص المسؤول عن هذه الفضيحة كان ذراعه الأيمن، وفي مقابلة انتقدته وكتب لي ليخبرني أن هذا غير سليم".

وتابع:"لقد أوقف الشخص المقرب منه عن العمل ولكنه لم يوقف راتبه وكانت تربطه علاقة ودية به واتخذ العديد من القرارت السيئة طوال فترته بالنادي".

فشل على الجانب الرياضي

واصل بيكيه حديثه قائلًا:"نقوم بالعمل الذي يحدده لنا المدرب وهذا بدوره عمل الرئيس، لكن بارتوميو لم يفعل ذلك وكان لديه نقص في القيادة".

واستكمل:"أراد إرضاء الجميع في نفس الوقت ولم يعرف كيف يقول لا لأي شخص".

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