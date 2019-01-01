بيكهام يسعى إلى نقل بيدرو لأمريكا

سباق بين إنتر ميامي ونيويورك سيتي من أجل جناح تشيلسي بيدرو

نقلت مصادر صحفية إنجليزية أن أسطورة كرة القدم ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا ديفيد بيكهام يود أن ينتقل بيدرو رودريجيز لفريقه.

وكان بيدرو قد عانى من عدم المشاركة مع البلوز هذا الموسم لحساب ميسون ماونت وبوليسيتش وويليان، مما جعله قريبًا من الرحيل عن تشيلسي.

ومع تبقي 6 أشهر فقط على نهاية عقده، وعدم وجود مهتمين بخدماته من الأندية الأوروبية، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون محطته المقبلة.

وحسب المصادر الصحفية فإن انتقال بيدرو إلى إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام قد يعطله أمر واحد فقط وهو انتقاله لأحد أندية الولايات المتحدة أيضًا.

ويدخل نادي نيويورك سيتي المملوك لمجموعة منصور بن زايد المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي كأحد أبرز المهتمين بخدمات الجناح الإسباني.

فيما عدا ذلك، من المنتظر ظهور عروض أوروبية في الأيام المقبلة مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، ولكن هذا الخيار لا يعد مرشحًا بقوة.

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يذكر أن بيدرو رودريجيز قد شارك بشكل منتظم إلى حد ما مع تشيلسي في منافسات الموسم الماضي تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري مقارنة بالموسم الحالي.