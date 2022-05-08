العروض الأوروبية تهدد مفاوضات النصر ورودي جارسيا

مازالت تبحث إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن مدرب جديد يقود الفريق، بعد قرارها بعدم استمرار الأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني الحالي مع الفريق.

لماذا سيرحل روسو عن النصر؟

إدارة النصر تعاقدت مع المدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل، حيث ينتهي عقده في شهر مايو الجاري.

النصر مع روسو كان يقدم نتائج مميزة في بداية مشواره، ولكن النتائج تراجعت وتذبذبت، وجعلت الفريق يبتعد نسبيًا عن المنافسة على صدارة الدوري، وأيضًا ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت إدارة النصر عدم التفكير في استمرار روسو، والاكتفاء بعقده الذي ينتهي في مايو الحالي، والبحث عن مدرب آخر يقود الفريق الأصفر مع بداية الموسم القادم 2022-2023.

العروض الأوروبية تهدد مفاوضات النصر مع جارسيا

أكد موقع "sport.fr" الفرنسي، على أن جلطة سراي التركي يبحث عن مدير فني جديد، ويعد رودي جارسيا أبرز المدربين المرشحين لتدريب الفريق.

جارسيا يعمل حاليًا كمستشار في قناة "كانال بلس" الفرنسية، في ظل رفضه العروض التي وصلت له خلال الفترة الماضية، بعدما رحل عن تدريب أولمبيك ليون.

من جهته أكد الصحفي اليوناني جيانيس تشوريانوبولوس، على أن جارسيا سيحسم فريقه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تلقى عرضين من آيك أثينا اليوناني وجلطة سراي.

يأتي ذلك في ظل الأخبار القوية التي تتردد خلال الفترة الحالية، عن دخول نادي النصر في مفاوضات رسمية مع الفرنسي رودي جارسيا.

اقرأ أيضًا ..

جلطة سراي يزاحم النصر ويقترب أكثر من جارسيا!

"مهما كانت نتيجة قضية كنو .. تبرئة إدارة الهلال مجاملة لها"

بالدليل .. 27 مليون ريال لن تكون أول دعم من الهلال للنصر!