بيكهام: من الرائع إقامة كأس العالم للأندية في قطر قبل 2022
أشاد النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإسناد مهمة تنظيم كأس العالم للأندية لدولة قطر، كأفضل اختبار عملي قد استضافة مونديال 2022.
وقال في مقابلة مع شبكة (بي إن) القطرية "إنه أمر مذهل لأنك تريد أن تكون أفضل فريق في العالم، وهذا ما تمنحه لك المسابقة".
وأضاف "وكون البطولة تنظم في قطر هو تحضير جيد قبل الموعد المرتقب بعد ثلاث سنوات وهذا أمر رائع".
أبو تريكة: استقبال صلاح الخاص في قطر؟ يستحق كل خير
وتابع حديثه، لكن كلاعب ما يهم هو أن نساهم في المسابقات الكبيرة التي سيتحدث عنها الناس فيما بعد، وأي لاعب يود المشاركة في المواعيد الكبرى والمنافسة جيدة لأي فريق".
وختم حديثه "أنا متأكد أنه لو طرح السؤال على أليكس فيرجسون أو يورجن كلوب، سيجيبون بأنهم بالطبع يريدون المشاركة في البطولة، وبأنهم يريدون الأفضل ليس هناك شك في ذلك".
#كرة_القدم ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019
الأسطورة الإنكليزية ديفيد بيكهام يتحدث عن تنظيم قطر لـ #مونديال_الأندية قبل 3 سنوات من الحدث العالمي!#beINFIFACWC #ClubWC #beIN2022 pic.twitter.com/pn11FYbYmz
ويواجه ليفربول منافسه المكسيكي مونتيري في هذه الأثناء، لتحديد هوية من سيواجه فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية، بعد فوز الفريق البرازيلي على الهلال السعودي بنتيجة 3-1 أمس الثلاثاء.