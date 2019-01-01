أبو تريكة: استقبال صلاح الخاص في قطر؟ يستحق كل خير

تريكة يعلق بطريقته الخاصة على حفاوة استقبال القطريين والعرب لصلاح في الدوحة

تغنى النجم المصري محمد أبو تريكة بمواطنه محمد صلاح، في رده على سؤال حول رأيه في الاستقبال الحافل لهداف ليفربول في العاصمة القطرية الدوحة.

وأحسن الجمهور القطري ومعه الجالية المقيمة في قطر، استقبال صلاح منذ وصوله الدوحة للمشاركة مع أحمر الميرسيسايد في كأس العالم للأندية.

وقال بطل أفريقيا عامي 2006 و2008 أثناء تحليله قبل مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي في نصف مونديال الأندية "نشاهد قمصان الأهلي، الزمالك، مصر وطبعًا ليفربول في استقبال صلاح لأنه يستاهل كل الخير، والناس كلها بتحبه".

وأضاف "الناس ينتظرون مثل هذه الفرص لرد الجميل له، وأنه يتواجد (في مباراة مونتيري) ويفوز بكأس العالم للأندية".

وعندما علم بأن صلاح سيخوض اللقاء منذ البداية، قال "لا يوجد عُرس بلا عريس".

ويسعى ليفربول لتحقيق هذا اللقب للمرة الأولى، بعد خسارة نهائي 2005 على يد ساو باولو البرازيلي بهدف نظيف.