خاص جول - من هم الثلاثة الكبار المطلوبين للانضمام للمنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020؟

أولمبياد طوكيو تنتظر منتخب مصر الأوليمبي في الصيف المقبل

نجح منتخب مصر الأوليمبي في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز في لقاء أمس الثلاثاء على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت على ستاد القاهرة.

منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى نصف النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في الـ3 مباريات في دور المجموعات.

وانتشرت تقارير أمس الثلاثاء عن الثلاثي الذي سيستعين به منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتاح لكل منتخب الاستعانة بـ3 عناصر من المنتخب الأكبر سنًا.

ووفقًا لما علمه "جول" العربي، من مصادر خاصة أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي يضع عينه على سد ثغرات الفريق الحالي مع تدعيم قوي في الهجوم.

وعلم "جول" أن أول المطلوبين من شوقي غريب هو طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر الأول، من أجل تدعيم خط الوسط بقيمة كبيرة مثل طارق حامد.

ويضع أيضًا شوقي غريب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن احتياجاته لما يمتلكه من قدرات هائلة وخبرات في الملاعب الأوروبية.

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ويأتي أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون ليكون اللاعب الثالث الذي يحتاج إليه شوقي غريب في المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وفي حالة تعذر انضمام أي لاعب من المذكورين، سيكون الدعم على مستوى حراس المرمى وطلب ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.