لعبة eFootball: موعد النزول والسعر وكل شيء عن اللعبة البديلة لـPES

يقدم لك جول كل ما تحتاج لمعرفته حول لعبة كونامي الجديدة eFootball التي ستحل محل اللعبة الشعبية PES في 2021، موعد النزول والسعر وأكثر

eFootball هي لعبة فيديو لكرة القدم أعيدت تسميتها من شركة كونامي، لتحل محل اللعبة القديمة Pro Evolution Soccer (المعروفة أيضًا باسم PES أو Winning Eleven في اليابان).

عُرف إصدار العام الماضي من السلسلة باسم eFootball Pro Evolution Soccer 2021، لكن مطوروا اللعبة غيرا الاسم المألوف لاسم جديد.

تستخدم لعبة eFootball محرك لعب جديد هو (Unreal 4) وستكون رقمية فقط، مما يعني عدم وجودها على الأقراص الصلبة.

لتزويدك بالمعلومات، يقوم جول بإلقاء نظرة على لعبة Konami الجديدة وتاريخ إصدارها وسعرها وغير ذلك الكثير.

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ما هو موعد نزول eFootball؟

موعد نزول لعبة eFootball الجديدة هو خريف عام 2021 ومن المرجح أن يكون تاريخ إصدارها في سبتمبر.

سيتم طرح نسخة الديمو مع عدد محدود من الفرق والأنماط في أوائل الخريف وستتبع اللعبة الكاملة بعد ذلك بوقت قصير.

عادة ما تقوم شركة كونامي بإطلاق لعبتها قبل لعبة فيفا، ومع تحديد موعد إطلاق فيفا 22 في الأول من أكتوبر، نتوقع نزول لعبة eFootball في منتصف سبتمبر أو آخره.

إلقاء نظرة على تواريخ الإطلاق السابقة يعطي فكرة، حيث صدرت لعبة بيس 2021 في 15 سبتمبر 2020 وبيس 2020 تم طرحها في 10 سبتمبر 2019.

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ما هي الأجهزة والمنصات التي تعمل عليها لعبة eFootball؟

ستكون لعبة eFootball متواجدة على أجهزة بلايستيشن 5 وXbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي.

ستتواجد أيضًا على بلايستيشن 4 وXbox One - حتى تتمكن من الاستمتاع بها إذا كنت تمتلك وحدة تحكم من الجيل الأقدم - والأجهزة المحمولة (iOS وAndroid).

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هل ستكون eFootball متعددة المنصات؟

نعم. أشارت Konami إلى أن اللعبة ستتاح عبر النظم الأساسية بالكامل "في المستقبل القريب"، مما يعني أن الأصدقاء سيكونون قادرين على اللعب مع بعضهم البعض بغض النظر عن وحدة التحكم أو الجهاز.

في مقابلة مع IGN، قال منتج سلسلة الألعاب سيتارو كيمورا: "لقد بدأنا التخطيط لهذه الخطوة منذ عامين تقريبًا لتتزامن مع انتقال جيل وحدة التحكم والتغيرات في بيئة السوق.

"أعتقد أننا أثبتنا بالفعل أن هذا الهيكل يمكن أن يكون ناجحًا على الهاتف المحمول. من خلال تطبيق نفس النموذج على جميع المنصات، نأمل أن يتمكن المزيد من مشجعي كرة القدم من لعب هذه اللعبة على وحدات التحكم أيضًا."

ستسمح اللعبة أيضًا بألعاب عبر الأجيال بين PS5 وPS4 وXbox Series X وXbox One.

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ما هو سعر لعبة eFootball؟

ستكون لعبة eFootball مجانية، مما يعني أن الوصول إلى اللعبة الأساسية سيكون مجانيًا.

لكن، سيتعين على اللاعبين الدفع مقابل الميزات إذا أرادوا ذلك، مع توقع المعاملات الصغيرة داخل اللعبة.

ستكون أوضاع اللعبة مثل Master League، على سبيل المثال، متاحة كمحتوى قابل للتنزيل.

أكدت شركة Konami أن اللعبة الأولية التي سيتم إصدارها في أوائل الخريف لن تحتوي على معاملات صغيرة، ولكن حتمًا سيتم طرحها لاحقًا.

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ما هي الأندية والدوريات المتواجدة في لعبة eFootball؟

من المتوقع إطلاق eFootball بعدد محدود من الفرق، أمثال مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

وفقًا لخارطة طريق eFootball الرسمية، سيكون هناك ما مجموعه تسعة فرق قابلة للعب لتبدأ بها، هم: "برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وأرسنال وفلامنجو وكورنثيانز وساو باولو وريفر بليت."

الفريق الدوري آرسنال الدوري الإنجليزي برشلونة الدوري الإسباني بايرن ميونخ الدوري الألماني يوفنتوس الدوري الإيطالي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كورنثيانز الدوري البرازيلي فلامنجو الدوري البرازيلي ساو باولو الدوري البرازيلي ريفر بليت الدوري الأرجنتيني

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شاهد الإعلان التشويقي للعبة eFootball

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كشفت شركة Konami النقاب عن مقطع دعائي للعبة eFootball الجديدة في يوليو 2021، ويتميز الفيديو الذي تبلغ مدته ست دقائق بمشاهد اللعبة بالإضافة إلى مقابلات مع المستشارين التقنيين أندريس إنييستا وجيرارد بيكيه.

يتحدث ميسي أيضًا في المقطع الدعائي، الذي يعرض مقتطفات لما ستبدو عليه مباراة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس من بين إعلانات تشويقية أخرى مثل خارطة طريق الإطلاق.

يمكنك مشاهدة إعلان eFootball في الفيديو أعلاه.

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