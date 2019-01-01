بيساكا: مانشستر يونايتد ينتظره الكثير في المستقبل

متفائل للغاية..

يؤمن آرون وان بيساكا، لاعب مانشستر يونايتد، أن هناك المزيد ينتظر الشياطين الحمر في المستقبل، مُعتبرًا أن إيمانه بذلك الأمر هو سبب وجوده من الأساس في ملعب الأولد ترافورد.

وكان بيساكا قد انضم إلى اليونايتد في الصيف المنقضي في صفقة قياسية من كريستال بالاس لدعم الجبهة اليُمنى، وقد ظهر صاحب الـ22 عامًا بأداء بارزًا هذا الموسم حتى الآن.

الدولي الإنجليزي في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد قال "أنا سعيد بالفريق وبما قمنا به سويًا حتى الآن، وأعتقد أنه لا يزال هناك المزيد. لهذا السبب انضممت إلى النادي، وددت أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع.".

كما أضاف "الجماهير رائعة هنا، إنهم يساعدونني في كل مباراة، وذلك من خلال ردود أفعالهم تجاه ما أفعله في المباريات، من الجيد حقًا أن تسمع الثناء على عملك.".

سولشاير: مرت سنة رائعة ولا ينقصنا سوى الاستمرارية

بيساكا كان من أهم عناصر كتيبة أولي جونار سولشاير التي تمكنت من الفوز على توتنهام بهدفين لهدف، ثم فازت في الديربي على مانشستر سيتي بنفس النتيجة، وقد لقيّ حينها اللاعب إشادة كبيرة من جميع المحللين والنقاد.

وحول الديربي، قال بيساكا "كانت تجربتي الأولى في الديربي جيدة بالفعل. لقد كنت متحمسًا قبل وبعد المباراتين، لقد كان أسبوعًا رائعًا بالنسبة لنا.".

وأتم "في نهاية الموسم سوف ننظر إلى الخلف ونرى الإحصائيات، من المهم حقًا أن نحقق أرقامًا مرتفعة.".

الجدير بالذكر أن بيساكا قد خاض حتى الآن 19 مباراة بقميص اليونايتد هذا الموسم، في الوقت الذي يحتل فيه الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، مع وصوله لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.