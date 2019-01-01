سولشاير: مرت سنة رائعة ولا ينقصنا سوى الاستمرارية

المدرب النرويجي تحدث أيضاً عن تطلعاته نحو العام القادم

اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بحالة التذبذب الكبيرة التي عاشها الفريق خلال عام 2019 على جميع المستويات.

تجربة النرويجي مع الشياطين الحمر بدأت بشكل جيد، بسلسلة من الانتصارات والفوز على باريس سان جيرمان بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا قبل الخروج امام برشلونة.

الفريق انحدر مستواه بشكل لافت في نهاية الموسم الماضي، ليخرج من الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي، كما عاش فترات متباينة أيضاً هذا الموسم.

وهو ما علق عليه سولشاير قائلاً:"الأمور تحتاج لبعض الوقت كما هو الحال في كرة القدم، لدينا مجموعة صغيرة من اللاعبين نحاول تقديم أفضل ما لدينا كل يوم".

وأضاف:"هناك حالة من عدم الاستمرارية عشناها هذا العام، ولكن لن نستسلم أبداً، وبشكل شخصي هذه ليست عادتي أبداً ولن أترك بعض النتائج السيئة تدفعني للإنهيار".

وتابع:"الآن نتطلع للعام القادم ونحاول التأكد من السير نحو الطريق الوحيد والاستعداد لكافة العقبات التي قد تواجهنا، النكسات شيء طبيعي في هذه اللعبة، لكن العقلية القوية تساعدك على تخطيها بنجاح".

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واستكمل:"كانت سنة رائعة رغم كل المصاعب التي عشناها، وفي أعماق ذهني أشعر بسعادة كبيرة لأني حصلت على وظيفة أحلامي".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة واتفورد غداً الأحد بالدوري الإنجليزي، وهو في المركز السادس بجدول البطولة بـ25 نقطة، مقابل 29 لتشيلسي الرابع و49 لليفربول المتصدر.