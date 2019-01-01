بيريسيتش متفائل بإمكانية استمراره في بايرن بصورة دائمة

الأمور تطبخ على نار هادئة..

أبدى إيفان بيريسيتش، لاعب بايرن ميونخ المُعار من إنتر ميلان، تفاؤله بشأن استمراره بصورة دائمة داخل صفوف العملاق البافاري.

ويمتلك بايرن حق شراء بيريسيتش بصورة دائمة في الصيف المقبل، غير أن هذا البند غير إلزامي، بالتالي فمن الممكن أن يعود الدولي الكرواتي إلى الإنتر مجددًا.

لكن يؤمن بيريسيتش أن الأمور تسير بصورة إيجابية، مشيرًا في الوقت نفسه أن رغبته هي الاستمرار داخل ملعب الأليانز آرينا.

صاحب الـ 30 عامًأ تحدث للموقع الرسمي للبايرن وقال "أنا أيضًا أعتقد أن الأمر ممكنًا. كل شيء إيجابي بالنسبة لي سواء على المستوى الخاص أو فيما يتعلق بكرة القدم.".

كما أضاف "لديّ عقد إعارة لسنة وبند للشراء، أريد أن تسير الأمور خطوة بخطوة، هذا ما أفعله حاليًا، لنرى ما سيحدث في المستقبل.".

يذكر أن بيريسيتش منذ انضمامه إلى صفوف البايرن قد شارك في 5 مباريات في البوندسليجا وسجل هدفين وصنع آخر، إلى جانب مشاركته في 4 مباريات خلال دوري أبطال أوروبا وسجل هدفًا واحدًا في شباك أولمبياكوس الأربعاء الماضي.