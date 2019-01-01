مدرب بايرن المؤقت: لست مهتماً بالحديث عن مستقبلي

قبل المواجهة الهامة أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني

كشف هانز فليك المدير الفني المؤقت لبايرن ميونخ، عن آخر أنباء فريقه، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند بالجولة الحادية عشر من الدوري الألماني.

فليك تولى مهمة تدريب بايرن هذا الأسبوع بدلاً من الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد الخسارة الثقيلة أمام إينتراخت فرانكفورت.

مدرب البافاري قال عن مباراة دوتموند:"حاولنا التركيز على الجوانب الدفاعية أمام أوليمبياكوس ونجحنا في ذلك، الآن علينا التحسين من أنفسنا في الشق الهجومي".

تشكيل الفريق غداً:"أريد تأقلم الرباعي الدفاعي على اللعب مع بعضهم البعض، لن أقول أكثر من ذلك، لوكاس ماي سيكون بالتشكيل بدلاً من بواتينج بعد إيقافه".

وأما عن مستقبله:"دورتموند هو هدفي الآن، نريد تجهيز الفريق من أجل الفوز، كل شيء آخر يعتمد على بايرن والقرار يعود لهم في النهاية".

موقف تياجو ألكانتارا وفيليب كوتينيو:"الشعور بالغضب لعدم اللعب شيء طبيعي جداً، ولكن لدينا 18 لاعب والجميع يريد المشاركة، مما يزيد صعوبة الموقف علينا".

وأضاف:"لسنا راضيين بشكل كامل عن مستوانا في الفترة الأخيرة، نريد دائماً الحفاظ على نظافة شباكنا والعودة لتسجيل عدد وافر من الأهداف".

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وعن إمكانية غياب ماركو رويس وجادون سانشو:"سنضع خطتنا لتتوافق مع جميع الاحتمالات مهما كانت حالة الخصم، نحن لا نعلم من سيلعب عندهم".

يذكر أن بايرن يخوض اللقاء وهو في المركز الرابع بـ18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشجلادباخ المتصدر.