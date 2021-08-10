بيريز يجتمع برؤساء أندية "الليجا" للتمرد على الرابطة

يواصل ريال مدريد جهوده لإجهاض عرض صندوق الاستثمار لشراء حصة من رابطة الدوري الإسباني.

قدمت ستة صناديق مشتركة عروضًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني من أجل تحسين ومضاعفة الدخل الذي يقدمه صندوق CVC إلى رابطة الدوري الإسباني مقابل الحصول على 11% من المداخيل لمدة 50 عامًا.

صندوق CVC قدم عرضًا إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بقيمة 2.66 مليار يورو مقابل 10% من دخل الرابطة لمدة خمسين عامًا.

وحسب صحيفة "abc" الإسبانية، فإن منافسي CVC قرروا تقديم عروض أكبر بكثير من أجل الحصول على حصة في رابطة الدوري الإسباني، لكن تم تقديمها إلى نادي ريال مدريد.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن الصناديق المنافسة قدمت عروضًا تصل إلى تسعة مليارات يورو، مقابل الحصول على 11% من دخل رابطة الدوري الإسباني.

ويؤكد ريال مدريد أن قيمة عرض CVC ضئيلة للغاية ورفضها بشكل مباشر، وأن الصناديق الأخرى تقدم عروضًا بثلاثة أضعاف.

وقدم ريال مدريد شكوى جنائية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وخافيير دي خايمي رئيس صندوق CVC الاستثماري، والصندوق نفسه، بتهمة "الإدارة غير العادلة والاحتيال".

وحسب تحليل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومساعديه فإن صندوق CVC سيحصل على رقم استثنائي خلال خمسين عامًا، سيكون عشرة أضعاف على الأقل مما سيدفعه للأندية الآن.

ما هي تحركات ريال مدريد لإنهاء صفقة CVC؟

صحيفة "abc" أشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم يوم الخميس تقريرًا مشتركًا يتضمن رأي 41 ناديًا من الدرجتين الأولى والثانية الإسبانية، يؤكد أن بيع 11% من حصة الرابطة مقابل 2.6 مليار يورو صفقة خاسرة.

ويشير محللو الاتفاقية بين CVC ورابطة الدوري الإسباني إلى أنه سيتم بيع 11% من دخل الرابطة لمدة 50 عامًا بقيمة 2.6 مليار يورو، لكن ريال مدريد يؤكد أن الرعاة وتراخيص الدوري الإسباني سيحصل عليها الصندوق الاستثماري إلى الأبد.

ويحذر ريال مدريد من أن رابطة الدوري الإسباني ليس لديها سلطة بيع حقوق شركائه، بما في ذلك النادي الملكي وبرشلونة لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا هو السبب الذي دفع "الميرنجي" إلى تقديم الشكوى الجنائية.

اقرأ أيضًا