هل يصبح جريزمان "إيتو" برشلونة الجديد؟

فرصة لجريزمان إما بالنجاح أو الفشل

رحل ليونيل ميسي عن برشلونة، غادر نجم الفريق الأول بعد أن كان على بعد أيام من توقيع عقد جديد يجعله يستمر لخمس سنوات أخرى في "كامب نو".

التصريحات الرسمية من جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وميسي تؤكد أنّ أزمة الرواتب واحتياج الفريق للتخلي عن عدد من اللاعبين كان السبب الرئيسي وراء رحيل البرغوث، ولذلك كان البعض يتصور أنّ أنطوان جريزمان سيعود لأتلتيكو مدريد ليخفف من عبء الأزمة.

أتلتيكو مدريد كان قريبًا من استعادة جريزمان مقابل التخلي عن ساؤول نيجيز ودفع مبلغ مالي إضافي، لكن لم يحدث اتفاق نهائي بين الروخي بلانكوس وبرشلونة لتتوقف الصفقة.

الآن وبعد رحيل ميسي أصبحت المسؤولية الأكبر على كتف جريزمان لتتاح له الفرصة أن يكون صامويل إيتو جديد في برشلونة!

إيتو 2004

في صيف 2004 نجح برشلونة في ضم صامويل إيتو من صفوف ريال مايوركا ليكون رأس حربة برشلونة وسلاح الفريق لتحقيق الانتصارات.

جاء إيتو ليبدأ برشلونة معه فترة جديدة حقق فيها لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ سنوات ثم في موسم آخر فاز باللقب مجددًا وأضاف عليه بطولة دوري أبطال أوروبا مسجلًا هدفًا في المباراة النهائية.

وبرهن إيتو على إمكانياته كلاعب لم يجد لنفسه فرصة في ريال مدريد، ليكون أحد أبرز ملامح جيل برشلونة الذهبي.

إيتو 2009

حينما جاء بيب جوارديولا في صيف 2008 قرر التخلي عن الحرس القديم الذي تراجع مستواه كثيرًا في موسم 2006-2007 و2007-2008 وعلى رأسهم رونالدينيو وديكو وبالطبع إيتو.

ورغم نجاحه في بيع رونالدينيو وديكو وزامبورتا لكنّه فشل في التخلص من إيتو، واستغل اللاعب الفرصة ليقدم موسمًا استثنائيًا كان فيه هداف برشلونة في الليجا وأحرز أيضًا هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا وقاد البلوجرانا للثلاثية التاريخية.

إيتو كان قريبًا من الرحيل، لكنّه استمر لموسم إضافي ليتمكن فيه من تقديم أداء ولا أفضل يجعل مغادرته محزنة للقلب دون شك.

جريزمان 2020

أنطوان جريزمان قد يتعين عليه أن يكون إيتو 2004 و2009

فاللاعب بعد رحيل ميسي أصبح النجم الأكبر في الخط الهجومي والمطالب بقيادة مشروع برشلونة الجديد مع الرئيس جوان لابورتا.

جريزمان سوف يمتلك مساحة حرية كبيرة بعد رحيل البرغوث، وإن استطاع استغلالها فربما نجده يساهم بشكل واضح في وصول برشلونة إلى منصات التتويج محليًا وأوروبيًا.

جريزمان كان قريبًا من المغادرة في هذا الصيف ولكن يبدو أنّه مستمر رغمًا عن الجميع وبالتالي قد يرتدي عباءة إيتو في 2008-2009 ويكون هداف البلوجرانا خاصة وأنّ ميسي ترك له المجال ليعزف دون قيود.

ورغم أنّ وضع برشلونة أسوأ في الفترة الحالية، لكن الخصوم أيضًا لا يمرون بفترات عظيمة، وهنا تأتي فرصة الفرنسي ليترك اسمه في سجلات تاريخ النادي بأحرف من ذهب!

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