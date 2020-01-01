بيريز يثير الجدل بزيارة قصيرة لغرفة ملابس ريال مدريد

حالة من الدهشة بعد خسارة الفريق الإسباني

حالة من عدم الاستقرار يعيشها نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب هبوط المستوى وسوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي.

ريال تعرض لخسارة صادمة على ملعبه أمام شاختار الأوكراني، أمس الأربعاء، بنتيجة 3/2، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الإسباني كان متأخراً بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل كل من لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور الهدفين الأول والثاني.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت تواجد فلورنتينو بيريز رئيس ريال في غرفة ملابس الفريق بعد الهزيمة لمدة 3 دقائق فقط.

وأوضحت أن الزيارة المعتادة كانت أقصر بكثير مما كانت عليه في المباريات الأخرى، مما يثير التكهنات حول طبيعة ما قاله بيريز للفريق وللمدرب زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق الخاص بالحاضرين للمباراة في ظل الغياب الجماهيري، كان في حالة دهشة كبيرة خاصة في الشوط الأول خلال التأخر 3/0.

وساهم عدم وجود الجمهور في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في عدم تصاعد الموقف، بعد الهزيمة الثانية على التوالي للفريق الإسباني .

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جدير بالذكر أن ريال يستعد لمواجهة برشلونة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، السبت القادم، وسط ترقب كبير حول نتيجة المباراة التي قد تؤثر على مستقبل زيدان مع الفريق، خاصة بعد الخسارة من قادش الجولة الماضية.