هالاند الجديد؟ ريال مدريد يقتحم سباق ميلان وآرسنال لضم جوهرة سالزبورج

يبدو أن إرلينج هالاند جعل ميلان وآرسنال وريال مدريد وكبار أوروبا لا يتنازلون عن مواهب ريد بول سالزبورج

اقتحم ريال مدريد صراع أندية أوروبا من أجل ضم دومينيك سوبوسلاي موهبة ريد بول سالزبورج الجناح وصانع الألعاب الذي يريده الكبار في القارة العجوز.

اسم اللاعب المجري الصاعد ظل على شفاه الجميع لبضعة أيام بسبب ظهوره الرائع على ساحة كرة القدم الأوروبية على خطى إرلينج هالاند.

ويبدو أن افنجار هالاند مع ريد بول سالزبورج جعل أندية أوروبا ترى في أي نجم صاعد بالنادي النمساوي هالاند جديد حتى وإن لم يكن مهاجمًا رقم 9.

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وكان سوبوسلاي هو البطل في بلاده هذا الأسبوع، حيث نجح في تسجيل الهدف الحاسم لمنتخب المجر والذي صعد بهم إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021.

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وحول ذلك، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد أصبح آخر المهتمين بخدمات النجم المجري الصاعد ليقتحم سباق كان ميلان وآرسنال يلعبان دور البطولة به.

وأشعل وكيل أعماله هذا الصراع حين صرح بأن موكله قريب من الرحيل عن فريقه الحالي ريد بول سالزبورج ليقترب من أحد الأندية التي تتفاوض معه.

وأضاف: "سواء كان ذلك في يناير أو الصيف، فإن أهم شيء هو أنه قريب من الرحيل إلى مكان نعتقد أنه سيمنحه الفرصة وسيكون بمثابة خطوة جيدة لمواصلة منحنى التطور"

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يذكر أن ريال مدريد مرتبط كذلك بإرلينج هالاند نفسه والذي كان سببًا رئيسيًا في تسليط الأضواء أكثر على مواهب ريد بول سالزبورج، وذلك ضمن مشروع النادي الملكي للاهتمام بالشباب.