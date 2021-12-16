"بيريز استفسر عن جلب مبابي وهالاند إلى ريال مدريد"

كشف هوجو سانشيز أسطورة ريال مدريد السابق، عن كواليس محادثة جرت بينه وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني بخصوص كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

ريال ارتبط كثيرًا بالتعاقد مع الثنائي، وإن كان مبابي هو الأقرب، نظرًا لإمكانية ضمه بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة عدم تجديد عقده مع باريس.

سانشيز تحدث إلى "Cadena SER" عن رأيه في ضم أي منهما، وفرص ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال له بيريز؟

النجم المكسيكي السابق قال:"أتيحت لي الفرصة للتحدث مع فلورنتينو بيريز وسألني عن مبابي وهالاند والأنسب منهما لريال مدريد".

وأضاف:"قلت له إن ريال معتاد على امتلاك الأفضل في العالم، إنهما مختلفان، هالاند مهاجم ومبابي لاعب متعدد الاستخدامات".

وتابع:"مبابي مثل بنزيما، شاب وموهوب لكنه مشابه له، هالاند يشبه كريستيانو رونالدو وريال مدريد بحاجة للاعب بصفاته".

وضع فينيسيوس جونيور في حالة قدومهما معًا:"لو حدث ذلك سيكون من الضروري الاعتماد عليه أيضًا لتطوير قدراته".

مواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا

وعن وقوع ريال ضد باريس في الأبطال:"باريس لا يطغى على الفرق الأخرى، كرة القدم اليوم بدنية للغاية وقوية، المشكلة في الإصابات ولكن ريال يمكنه عبور هذا الاختبار".

وأضاف:"يبدو أن ريال مدريد سيلعب هذه المباراة ضد الاتحاد الأوروبي، من يلعب أفضل سيستحق الفوز وإذا لم يكن الأمر كذلك سيتم كسر جميع القواعد الأخلاقية"".

دوري السوبر الممتاز:"فكرة جيدة، علينا دائمًا احترام أفكار الآخرين وعملهم على المنافسة وتحسين ما يقوم به الاتحادين الدولي والأوروبي".

مركز بنزيما في الكرة الذهبية:"كان لديه مزايا الفوز، هناك أشياء غريبة تحدث في فرانس فوتبول والاتحادين الدولي والأوروبي، ويجب تصحيح هذه الأشياء لأنها تفقد بعض المصداقية، يجب منح ميسي حقه ولكن بنزيما كان يستحقها أيضًا".

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