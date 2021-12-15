الصحافة الفرنسية تُعلن: مبابي نجم باريس الحقيقي وميسي يعيش في ظله!

شنت الصحافة الفرنسية هجومًا حادًا على الأسطورة ليونيل ميسي، واعتبروا أن نجم باريس سان جيرمان الحقيقي هو كيليان مبابي، بينما هو لا يقدم أي من المأمول منه حتى الآن.

وكان ميسي قد شارك في فوز بي آس جي هذا الأسبوع على موناكو بهدفين نظيفين في الدوري الفرنسي وصنع هدفًا لمبابي، غير أن ذلك لم يشفع له كثيرًا في الصحف الفرنسية.

صحيفة “ليكيب” المنوط بها منح اللتقييمات لمباريات الدوري الفرنسي، منحت ميسي التقييم الأقل أمام موناكو، بـ4 درجات فقط من 10.

وبررت الصحيفة ذلك بكتابتها “لعب دور المهاجم الوهمي وتعثر فيه، أغلق موناكو المساحات أمامه وأهدر العديد من الفرص بما في ذلك تلك الفرص التي أتت من الركلات الحرة”.

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أما لو بريزيان، المعروف بقربها من باريس سان جيرمان، فأيضًا هاجمت ميسي ومنحته 4.5 من 10 وكتبت “أضاع العديد من التمريرات البسيطة، مع ذلك كان حاسمًا، كان يجب أن يقدم أداءً أفضل عمومًا”.

لكن على النقيض كان وضع مبابي، فليكيب منحته 7 من 10، ولو بريزيان أثنت عليه بمنحه 7.5 من 10، في دلالة على رؤية الصحف الفرنسية لوضع غير جيد لميسي في حديقة الأمراء.

الضغوطات تزداد يومًا تلو الآخر على ميسي، والتحدي الآن الأهم هو مباراة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والأكيد أنه إن لم ينجح في قيادة كتيبة بوتشيتينو لعبور الملكي، سيكون كبش الفداء أمام الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي لعب بقميص باريس هذا الموسم 15 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف منهم هدف وحيد محليًا، مع صناعته لخمسة آخرين.