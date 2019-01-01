بيرنا جوزباسي تدخل تاريخ الدوري التركي مع قيصري سبور

أول رئيسة نادي في التاريخ

كتبت بيرنا جوزباسي، اسمها بأحرف من نور في الدوري التركي، كونها أول رئيسة نادي في تاريخ الدوري.

وأعلن النادي اليوم ترشح سيدة الأعمال بيرنا، لمنصب رئاسة الفريق في الفترة القادمة.

وجاء بيان النادي على النحو التالي: "كما هو معروف، سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي يوم 30 نوفمبر الحالي".

وواصل: "وانتخب مجلس الإدارة وبالإجماع السيدة بيرنا جوزباسي لرئاسة مجلس الإدارة، ونتمنى لها التوفيق خلال الفترة القادمة".

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ويمر قيصري سبور هذا الموسم، بفترة صعبة حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، بعد مرور 11 جولة.

جدير بالذكر أن قيصري سبور، يستعد لمواجهة سيفا سبور متصدر الدوري برصيد 21 نقطة يوم الأحد في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري.