بيرناردو سيلفا: الفوز بالدوري ليس مستحيلاً ولكنه صعب جداً

مانشستر سيتي يواصل السقوط وتوسيع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 14 نقطة

أبدى بيرناردو سيلفا غضبه من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام ولفرهامبتون، مشيراً إلى أنه من الظلم خروج الفريق بتلك النتيجة رغم النقص العددي.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الهزيمة اليوم أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وقال بيرناردو سيلفا في تصريحات عقبت اللقاء: "من الصعب أن نلعب لمدة 82 دقيقة بعشرة لاعبين أمام ولفرهامبتون الذي يعد من أقوى الفرق في الدوري".

وواصل: "لقد حققنا نجاحاً جيداً في المباراة حتى كلفتنا الأخطاء الفردية استقبال هدفين، من المحبط أن نلعب بتلك الطريقة وفي النهاية نخرج بلا نقاط".

وحول الحالة الجدلية لتقنية الفيديو في المباراة، قال اللاعب البرتغالي: "أنا لم أشاهدها لذلك لم ألحظ، ولكن النقطة المهمة أن تقنية الفيديو تساعد الحكم، لذلك بالتأكيد ساعدوه اليوم".

وتابع: "أحب فكرة ظهور النتيجة النهائية لتقنية الفيديو على شاشة الملعب ليراها الجميع، بالطبع تقنية الفيديو تتحسن نحن مازلنا في البداية".

واتسع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي بعد مباراة اليوم إلى 14 نقطة، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز.

وحول هذا الفارق قال سيلفا: "إنه وضع سيء للغاية بالنسبة لنا، لم يتوقع أحد أن نكون بعيدين هكذا عن ليفربول في منتصف المسابقة، يجب أن نستمر الآن، نعلم أن الفوز بالبطولة معقد للغاية، لن أقول مستحيلاً ولكن صعباً للغاية".